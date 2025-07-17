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«Будут ставить всякий неликвид». Червиченко — о самой большой проблеме в «Спартаке»

«Будут ставить всякий неликвид». Червиченко — о самой большой проблеме в «Спартаке»
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал политику красно-белых в отношении собственных молодых воспитанников.

«Eсть отличные молодые ребята. Вот был товарищеский матч, и Гузиев, по-моему, под 88-м номером играл, и Массалыга. Отличные ребята. Но на их покупке никто денег не нажил, поэтому ставить их необязательно. Их ставить не будут, а будут выбирать всякий неликвид, на который потрачены десятки миллионов. Я думаю, это самая большая проблема в «Спартаке», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

17-летний правый вингер Никита Массалыга в сезоне-2024/2025 выступил за «Спартак» в трёх матчах РПЛ с общим игровым временем 38 минут. В межсезонье футболист принял участие в товарищеских встречах с «Крыльями Советов» (2:2) и с «Родиной» (2:1), отметившись результативным пасом в игре с самарцами.

20-летний центральный защитник и полузащитник «Спартака-2» Егор Гузиев в 2025 году сыграл в 12 матчах Лиги Б Второй лиги, забил три гола и оформил один результативный пас. За главную команду красно-белых футболист вышел в товарищеском матче с «Крыльями Советов».

Видео: Сколько стоят молодые футболисты

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