Виктор Гончаренко ответил на вопрос, есть ли у него претензии к себе по работе в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, есть ли у него претензии к себе по работе в нижегородском клубе. Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 года.

— У вас есть претензии лично к себе по итогам весенней части?

— Мог бы ответить на вопрос, если бы не прошёл одну ситуацию. Следующие работодатели скажут: «Ты говорил, что это улучшил». Потом меня будут этим есть. Могу сказать расплывчато. Почему Гвардиола в прошедшем сезоне оказался в проблемной ситуации? По мне, его позиционный футбол стал не так работать. Сейчас доминируют команды, которые играют более интенсивно. Поэтому «ПСЖ» и доминирует. Я согласен с тем, что эта команда Энрике сильнее «Барселоны» Гвардиолы. Может быть, спорно, потому что там был Месси, но что-то в этом есть.

Почему Гвардиола сейчас взял помощника Клоппа Лейндерса? Он понимает, что тот футбол, который был у «Ливерпуля» Клоппа, переигрывал «Манчестер Сити». Гвардиола сам не скрывал, что это команда, которая просто их уничтожит, если не сделать определённые вещи. Пеп пытается соединить свой позиционный футбол с тем футболом, который был у Клоппа. На мой взгляд, очень хороший симбиоз. Я к тому, что тренер всегда должен двигаться. Всегда будут моменты, за которые можно предъявить себе. Постоянно нужны новшества, должна быть своя методика и умение анализировать как свою игру, так и игру соперника.

— У вас сейчас есть сомнения в своём методе?

— Когда терпишь поражение, копаешься в себе больше, чем после побед. Но сомнений быть не должно, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».