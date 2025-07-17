Гончаренко — о мечте: хочется, чтобы всё прекратилось. Хочется меньше ненависти

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород», «Урала» и ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своей мечте.

— Когда мы делали с вами интервью три года назад, вы сказали, что ваша главная мечта — чтобы ситуация в мире стала лучше, а люди перестали гибнуть.

— А разве она может сейчас поменяться? Всем хочется, чтобы всё это прекратилось. Хочется меньше ненависти, больше улыбок. Хочется думать, чтобы народ рассуждал, как классно выходные провести. Нам нужно больше позитива. У нас прекрасные арены, хорошие условия, поэтому к нам продолжают приезжать легионеры.

У меня на этот счёт есть классная история. Вели мы как-то переговоры в «Урале» с одним игроком. Мы его очень долго уговаривали, он нам нравился. В итоге после долгих переговоров говорим: «Окей, ты хотя бы приезжай, посмотри город, базу. Понравится — будешь думать». Он поехал то ли с агентом, то ли с отцом, а жена сказала: «Я с тобой не поеду, мать вообще сказала, что с тобой разговаривать не будет». И вот он приезжает в Екатеринбург — его сразу в лучший ресторан, на набережную, где фортепиано стоит. И он идёт по Екатеринбургу, звонит жене по видеосвязи: «Посмотри, какой классный город». Она ему: «Военные действия идут. Куда ты поедешь?». Он ей: «Да ты посмотри, какая красота, какие военные действия. Это вообще за Уралом. Если не хочешь, то и оставайся, я тебя тогда бросаю».

— Чем закончилось?

— Мы завернули трансфер в последний момент, поскольку решили, что по игровым качествам он нам всё-таки не подходит.

— Обидно за парня…

— Да, но история-то классная! — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».