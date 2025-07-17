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«Подставили Слишковича». Бубнов — о возвращении «Оренбурга» в РПЛ

«Подставили Слишковича». Бубнов — о возвращении «Оренбурга» в РПЛ
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о перспективах «Оренбурга» после возвращения в Российскую Премьер-Лигу перед стартом сезона. «Оренбург» заменил московское «Торпедо», которое было исключено.

«Они поборются. Единственное, подставили Слишковича. Ему было бы лучше, с учётом того, что ему доверяют, поработать, подготовить команду к РПЛ. Выйти и не командой-лифтом быть, а играть спокойно и без проблем. Сейчас он превращается в команду-лифт, ничего не известно, что с ними будет. Надо первые игры будет смотреть: если они посыпятся сразу, тогда это будет примерно то, что в своё время с «Торпедо» было», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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