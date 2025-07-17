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«СКА-Хабаровск» подписал контракт с воспитанником «Барселоны»

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с воспитанником «Барселоны»
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«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о переходе испанского полузащитника Жорди Тура. Отмечается, что с футболистом подписан двухлетний контракт. Игрок уже присоединился к команде.

«Жорди Тур родился на Ибице 19 мая 1998 года. Футбольное образование получал в том числе в легендарной «Барсе», цвета которой защищал в Юношеской лиге УЕФА. После в его карьере были различные испанские команды, выступающие в Премьере Федерасьон. В прошлом сезоне Жорди выступал за «Унионистас» из города Саламанка. Провёл 21 игру, забил один мяч.

Добро пожаловать в «СКА-Хабаровск», Жорди! Bienvenido!» — написано в сообщении клуба.

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