Виктор Гончаренко: если бы мог вернуться назад, я бы не пошёл в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, не желает ли он, что возглавил нижегородскую команду.

— Вы не жалеете, что согласились возглавить «Пари НН»?

— Если бы мог вернуться назад, я бы не пошёл. Во-первых, несколько дней размышлял на тему записки Саши Удальцова совету директоров, в которой он прошёлся по Юрану. Он же написал, что тренер заинтересован в определённых трансферах, поздние замены, старомодный тренировочный процесс. И я подумал: можно поменять фамилию, два-три предложения — и подойдёт для любого тренера, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 год.