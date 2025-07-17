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Виктор Гончаренко: если бы мог вернуться назад, я бы не пошёл в «Пари НН»

Виктор Гончаренко: если бы мог вернуться назад, я бы не пошёл в «Пари НН»
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, не желает ли он, что возглавил нижегородскую команду.

— Вы не жалеете, что согласились возглавить «Пари НН»?
— Если бы мог вернуться назад, я бы не пошёл. Во-первых, несколько дней размышлял на тему записки Саши Удальцова совету директоров, в которой он прошёлся по Юрану. Он же написал, что тренер заинтересован в определённых трансферах, поздние замены, старомодный тренировочный процесс. И я подумал: можно поменять фамилию, два-три предложения — и подойдёт для любого тренера, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 год.

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