В «Пари НН» рассказали, связано ли расторжение контракта с Боженовым с игрой на ставках

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о причинах расторжения контракта с полузащитником Кириллом Боженовым.

— Клуб расторг контракт с Боженовым, которого подозревали в игре на ставках. Это расторжение связано с этим?

— Не берусь комментировать были ли сделаны им ставки или нет. Это всё личная информация медицинского характера. Если Кирилл захочет, сам об этом расскажет. Кирилл понимал, как и тренерский штаб, что он не вписывается в рисунок игры команды. Ему предлагали уйти в аренду в разные клубы, но он не захотел. Наверное, захотел взять паузу и немного отдохнуть, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.