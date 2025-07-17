Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» рассказали, связано ли расторжение контракта с Боженовым с игрой на ставках

В «Пари НН» рассказали, связано ли расторжение контракта с Боженовым с игрой на ставках
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о причинах расторжения контракта с полузащитником Кириллом Боженовым.

— Клуб расторг контракт с Боженовым, которого подозревали в игре на ставках. Это расторжение связано с этим?
— Не берусь комментировать были ли сделаны им ставки или нет. Это всё личная информация медицинского характера. Если Кирилл захочет, сам об этом расскажет. Кирилл понимал, как и тренерский штаб, что он не вписывается в рисунок игры команды. Ему предлагали уйти в аренду в разные клубы, но он не захотел. Наверное, захотел взять паузу и немного отдохнуть, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Проиграли «Сочи» — сразу прилетело, что мы «слили». Гончаренко заговорил после отставки
Эксклюзив
«Проиграли «Сочи» — сразу прилетело, что мы «слили». Гончаренко заговорил после отставки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android