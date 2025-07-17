Виктор Гончаренко высказался о своих отношениях с руководством «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал о своих отношениях с руководством нижегородского клуба.

— У «Пари НН» в целом довольно скандальная репутация. Какие у вас сложились отношения с руководством?

— Есть губернатор Никитин, который очень любит спорт. Он заинтересован в том, чтобы все виды спорта развивались. Есть Гафуров, который этот спорт курирует. Есть Удальцов, с которым я работал в клубе. Мне казалось, что с Гафуровым и Удальцовым у меня хорошие отношения. Но опять-таки — я не знаю, что произошло на совете директоров. После отставки Удальцов мне позвонил со словами: «Давай встретимся, обсудим, что ты не сделал не так». Судя по всему, он считает, что всё сделал правильно.

— Вы ожидали отставку?

— Когда такая неоднозначная ситуация, то всё может быть. И да, и нет, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 год.