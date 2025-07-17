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Виктор Гончаренко: по факту — мои «Урал» и «Пари НН» не вылетели из РПЛ

Виктор Гончаренко: по факту — мои «Урал» и «Пари НН» не вылетели из РПЛ
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» и «Урала» Виктор Гончаренко отметил, что нижегородская и екатеринбургская команды под его руководством не покидали РПЛ. «Пари НН» в сезоне-2024/2025 уступил в стыках «Сочи», но остался в высшем дивизионе, а «Урал» год назад проиграл первый стыковой матч «Акрону», после чего Гончаренко покинул клуб.

— Как человек и тренер, который играл в Лиге чемпионов, работал в топ клубах РПЛ, вы сильно рефлексируете на тему того, что две ваши последние команды, по сути, вылетели в Первую лигу?
— Подожди, подожди! По факту — ни одной (улыбается). Я эту ситуация не принимаю. По «Уралу» тогда расчёт был правильный, тоже было три матча в неделю, а здесь «Пари НН» по факту же остался, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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