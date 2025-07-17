Гончаренко: Кастильо — игрок не для РПЛ. А Удальцов сказал: трансфер со мной согласован

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал, с какими сложностями он столкнул при работе на трансферном рынке, когда возглавлял нижегородскую команду.

— Когда у тебя выпадает обойма, то важно попасть в трансферы. Так вышло и с «Пари НН».

— Расшифруйте.

— Я просил € 4-5 млн на трансферы. Мне сказали, что могут дать € 2 млн. По факту — Весино € 100 тыс. аренда и Кастильо € 300 тыс. трансфер. Тот же Агапов — решение пограничное. Я просто его хорошо знал. Если взять Весино, то он был у нас третьим в списке после Кокшарова. Хотя был игрок, который подходил больше, но за него надо было бы больше заплатить, поэтому взяли Весино. Он — качественный нападающий, умный, образованный. Но у него нет черт, которые позволяют решать исход матчей, он не может забивать системно. Быть дублёром Кокшарова — супер. Но не первым форвардом. А потом Саша Удальцов сказал прессе, что все трансферы со мной были согласованы.

— А как на деле?

— Он мне позвонил и сказал: «Давай не будем раскрывать, что ты был не согласен по Кастильо. Мы должны работать в унисон». Хотя Кастильо вообще не подходит под РПЛ. Тут даже не о чем разговаривать. Да, скорость великолепная, но он делает ускорение, а потом полторы минуты смотрит футбол. У него вообще нет умения вести борьбу, что в РПЛ всегда выходит на первый план, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».