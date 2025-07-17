Игнатьев: Слуцкий сам не хочет возвращаться в чемпионат России — он востребован в Китае

Бывший главный тренер китайского «Шаньдун Лунэн» Борис Игнатьев высказался о продлении контракта российского специалиста Леонида Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий сам не хочет возвращаться в чемпионат России — он востребован в Китае. У него там хорошая работа и условия, его всё устраивает. Сложно сказать, долго ли Слуцкий будет работать в Китае. Футбол — такое дело, что в один момент ты чемпион, а потом команда начнёт проигрывать, и про чемпионство забудут», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

54-летний Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. С командой он стал двукратным обладателем Суперкубка Китая (2024, 2025). В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт», заработав 78 очков.