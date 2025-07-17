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Виктор Гончаренко рассказал, чему его научили неудачные сезоны в «Урале» и в «Пари НН»

Виктор Гончаренко рассказал, чему его научили неудачные сезоны в «Урале» и в «Пари НН»
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал, чему его научили неудачные сезоны в «Урале» и в нижегородском клубе.

— Чему вас научили два последних тренерских сезона?
— Что надо вербовать как можно больше игроков, персонал, руководителей, которые пойдут за тобой. Работа в нижней части таблицы заставила многое пересмотреть. Тренировочный процесс необходимо строить иначе. Когда-то Саня Зинченко говорил, что в моменте Гвардиола в «Сити» перешёл от отработки атаки к глубокой обороне, что сильно удивило команду. Здесь то же самое.

Меня не надо критиковать или жалеть. Жизнь — это синусоида. Кто не падал — тот не вставал. Я прекрасно понимаю, что нужно всегда себя подталкивать, развиваться. Но это тяжело. Вы же знаете историю, что я в 2018-м в Мадриде после победы над «Реалом» попал в больницу, потому что был истощён. Это многое заставляет пересмотреть. Огонь во мне горит, но каждая игра отнимает здоровье. Сейчас на тренировке на следующий день после матча я вообще не могу быть активным, что-то подсказывать. Восстанавливаюсь только через день, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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