Виктор Гончаренко жёстко высказался о судействе в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород», «Урала» и ЦСКА Виктор Гончаренко жёстко высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

— А с судейством?

— Постоянно. Был матч, в котором мы играли в большинстве, играли на победу. Бросали аут на половине поля соперника, судья указал, что мяч был введён не с того места, мяч был возвращён за боковую, и в итоге мы ввели мяч ровно с того же места. Зачем судья это сделал? Просто помог команде соперника выиграть время и перестроиться за линию мяча. Это мелочь, но значительная. Я уже давно не пытаюсь разобраться в правилах после того случая, когда Байрамян в игре «Урал — «Ростов» подтолкнул нашего Кики в спину, тот сыграл рукой, и поставили пенальти. Тогда ещё Мажич попросил всех членов ЭСК поддержать это решение, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».