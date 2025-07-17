Червиченко объяснил, почему он против продления контракта Станковича в «Спартаке»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал сербского главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Хотелось бы немного всё-таки на Станковиче остановиться. Объясните, почему вы против продления? Всё-таки команда начала при нём вроде бы неплохо.

— Видите, у вас всё в сослагательном наклонении: вроде бы, как будто бы, и везде «бы». Ну да, команда дала неплохую серию из шести матчей. И что дальше? Ну что дальше? У команды есть игра? Нет. У команды есть какой-то свой стиль? Нет. Есть так называемый основной состав? Тоже никто не может его назвать. Постоянно стартовый состав ротируется, постоянно что-то тусуется. То есть у человека нет даже понимания, кого ставить.

Какой-то почерк есть узнаваемый у нынешнего «Спартака» при Станковиче? Ну нет же. Больше всего из того сезона, мне кажется, у всех запомнились его танцы святого Витта на бровке. И оскорбления судей. Судьи, конечно, заслуживают того, чтобы их оскорбляли, но у всего должна быть мера. У Станковича это — безмерно, — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

46-летний сербский тренер Деян Станкович возглавил московский «Спартак» в июне 2024 года. По итогам полного сезона-2024/2025 под руководством Станковича клуб занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 57 очков в 30 матчах, в Фонбет Кубке России красно-белые выбыли в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив дома «Ростову» (1:2).

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