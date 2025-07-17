«Зенит»? Нет». В «Локомотиве» рассказали, что Батракова пытался переманить российский клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что некий российский клуб пытался переманить полузащитника Алексея Батракова. О продлении контракта с хавбеком железнодорожники объявили 9 июня.

— Были ли клубы, которые хотели переманить Алексея Батракова (до переподписания контракта. — Прим. «Чемпионата»)?

— Были, но я не буду их называть. Были и российские клубы, и зарубежные. У нас есть взаимные обязательства, которые прописаны в контракте.

— Приходил ли «Зенит»?

— Нет.

— В какую сумму вы оцениваете Алексея Батракова?

— «Локомотив» не отпустит Алексея Батракова в этом сезоне ни за какие деньги, — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

Батраков является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.