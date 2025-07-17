Лысцов: ехал из Воронежа в Ярославль и думал: «Как здорово! Русские просторы — всё родное»

Новичок ярославского «Шинника», защитник Виталий Лысцов заявил, что очень хотел вернуться в Россию. Ранее Лысцов выступал за португальские клубы «Лейрия», «Бенфика», «Тондела», «Боавишта».

«Я всегда хотел играть в России. Если бы на хорошем уровне продвигался из команды в команду на уровне Премьер-лиги, может, и задержался бы в Европе. Но сейчас уже и возраст такой, когда проявлять себя в чужой стране сложнее. Поэтому на данный момент первостепенная задача — хорошо играть за «Шинник». Надеюсь, я помогу команде, а она — мне. Я на самом деле очень рад вернуться в Россию. И Москва рядом, и родные. 13 часов на поезде — и они уже у меня в гостях в Ярославле. Надеюсь, теперь почаще будем видеться. Для меня это очень важно. Уже когда ехал сюда на машине из Воронежа, ловил себя на мысли: «Как здорово! Русские просторы — всё родное». Понимаю, что семья рядом, никуда не надо лететь, думать о багаже. Появилось душевное спокойствие. Родственников, людей, русской речи мне в Португалии всё-таки не хватало», — сказал Лысцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.