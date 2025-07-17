Тренер «Рубина»: будем надеяться, что нам удастся в летнее окно взять несколько игроков

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Мы обязаны работать, поскольку надо понимать, что нужна свежая кровь. К сожалению, мы пока стоим. И ещё раз, вот той самой вариативности, о которой я говорил, тех возможностей сохранять уровень игры, если у тебя выпадает два, три, четыре человека, а это неизбежный процесс всё равно, ведь есть травмы, есть болезни, есть дисквалификации. Вот этого запаса прочности у нас нет, и, естественно, всегда об этом думаешь.

Ещё раз, будем надеяться, что нам удастся хотя бы сейчас, в летнее трансферное окно, закрыть несколько позиций, взять несколько игроков. Но мы должны понимать, что это тот самый момент, когда мы говорим, что в течение года мы почти ничего не приобретали. И вот те самые позиции, те самые дырки, как я говорю, нам нужно будет обязательно закрыть в той обойме, о которой мы уже в течение двух лет говорим, пока мы к этой обойме не пришли», — сказал Рахимов в видео, опубликованном пресс-службой клуба.