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Тренер «Рубина»: будем надеяться, что нам удастся в летнее окно взять несколько игроков

Тренер «Рубина»: будем надеяться, что нам удастся в летнее окно взять несколько игроков
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Мы обязаны работать, поскольку надо понимать, что нужна свежая кровь. К сожалению, мы пока стоим. И ещё раз, вот той самой вариативности, о которой я говорил, тех возможностей сохранять уровень игры, если у тебя выпадает два, три, четыре человека, а это неизбежный процесс всё равно, ведь есть травмы, есть болезни, есть дисквалификации. Вот этого запаса прочности у нас нет, и, естественно, всегда об этом думаешь.

Ещё раз, будем надеяться, что нам удастся хотя бы сейчас, в летнее трансферное окно, закрыть несколько позиций, взять несколько игроков. Но мы должны понимать, что это тот самый момент, когда мы говорим, что в течение года мы почти ничего не приобретали. И вот те самые позиции, те самые дырки, как я говорю, нам нужно будет обязательно закрыть в той обойме, о которой мы уже в течение двух лет говорим, пока мы к этой обойме не пришли», — сказал Рахимов в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

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