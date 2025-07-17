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«Креативчик сработал». Виталий Лысцов — о презентации формы «Шинника» на шиномонтаже

«Креативчик сработал». Виталий Лысцов — о презентации формы «Шинника» на шиномонтаже
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Новичок ярославского «Шинника» защитник Виталий Лысцов поделился эмоциями от презентации новой формы команды на шиномонтаже. Лысцов перешёл в «Шинник» в это трансферное окно.

«Фотосессия на шиномонтаже — необычно, прикольно, где-то смешно. У меня впервые такое. Но, думаю, креативчик сработал, раз все обратили внимание. Если о нас говорят, уже неплохо. Я и сам резину всегда меняю на шиномонтаже, но запаску спокойно поставлю — приходилось. Если нужно «переобуться» — приезжайте, всё покажу. Это теперь будет моя официальная подработочка, ха-ха!» — сказал Лысцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

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