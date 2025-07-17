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Алдонин считает, что ЦСКА в предстоящем сезоне РПЛ будет бороться за тройку

Алдонин считает, что ЦСКА в предстоящем сезоне РПЛ будет бороться за тройку
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Российский тренер Евгений Алдонин оценил перспективы московского ЦСКА в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Сложно предсказать, что будет с ЦСКА в сезоне после одного официального матча и смены тренера. У команды меняется рисунок игры. Если бы в ЦСКА остался Николич, можно было бы с большей уверенностью говорить, на что будет претендовать команда. Сейчас же армейцы точно будут бороться за тройку, учитывая минимальные изменения в составе. Ещё добавляет оптимизма успешное и уверенное выступление весной, где большую роль сыграла оборона ЦСКА. А в этом сезоне у команды не произошло глобальных изменений в этой зоне», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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