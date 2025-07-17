Экс-защитник «Локо» и «Боавишты» Лысцов объяснил свой переход в «Шинник»

Новичок «Шинника», защитник Виталий Лысцов объяснил свой переход в ярославский клуб. Ранее Лысцов выступал за португальские клубы «Лейрия», «Бенфика», «Тондела», «Боавишта». Виталий является воспитанником «Локомотива».

«Честно скажу, вариантов было не очень много. В приоритете была Греция, но по определённым причинам там не сложилось. Я понимал, что сборы у всех подходят к концу, и решил не терять времени, а уже определяться. Из РПЛ предложений не поступало — была пара вариантов в ФНЛ. «Шинник» выбрал по нескольким причинам. Основным, наверное, стал тренерский фактор. Друзья хорошо знали и очень положительно отзывались об Артёме Олеговиче Булойчике. Все в один голос говорят: очень хороший тренер, с большими амбициями, безумно любит футбол и постоянно развивается. Были и другие факторы в пользу «Шинника» — это и натуральное поле, и близость Ярославля к Москве. Плюс клуб проявил серьёзную заинтересованность во мне. Всё взвесив, я решил, что нужно идти, играть, доказывать в Первую лигу, а там уже о чём-то большем задумываться. Надо поиграть в футбол без травм, и, надеюсь, здесь удастся это сделать», — сказал Лысцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.