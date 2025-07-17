Червиченко: расскажите мне, где у Станковича были успехи, кроме Венгрии?

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера красно-белых, экс-полузащитника сборных Сербии, Югославии и Сербии и Черногории Деяна Станковича.

«Моё мнение — не каждый великий футболист может стать не то что великим, а даже хорошим тренером. Тут просто всё идёт по инерции. Всем кажется: раз хорошо играл — значит, так же будет тренировать. А расскажите мне, где у него были успехи? Ну, кроме Венгрии, где, в принципе, у одной команды и так постоянное чемпионство. Кого бы туда ни поставили — всё равно, скорее всего, победишь, процентов 90 гарантия победы. Ну и что? В Италии, откуда он пришёл в «Спартак», разве был какой-то успех?» — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

46-летний сербский тренер Деян Станкович возглавил московский «Спартак» в июне 2024 года. Сезон-2023/2024 специалист провёл в венгерском «Ференцвароше», где стал чемпионом, до этого с октября 2022 года по июнь 2023 года Деян работал в итальянской «Сампдории», финишировав с ней на последнем месте в Серии А при 19 очках в 38 матчах.

Ранее с декабря 2019 года по август 2022 года Станкович возглавлял белградскую «Црвену Звезду», с которой трижды выиграл чемпионат Сербии и дважды Кубок Сербии.

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