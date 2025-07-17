Рашид Рахимов рассказал, что у Валентина Вады завершился контракт с «Рубином»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможном возвращении полузащитника Валентина Вады, у которого завершился контракт с клубом.

— Прошла такая информация, что Валентин Вада покинул команду, есть ли шанс, что он вернётся?

— Ну посмотрим, мы ему сделали предложение. Да, контракт закончен. Он не принял пока этого предложения. Если он найдёт что-то другое, значит, найдёт что-то другое. Это неизбежный процесс в футболе. Значит, будем смотреть.

— Получается, что вы готовы его ждать?

— Нет, никто никого не готов ждать. Мы тоже в этом направлении работаем. Если мы найдём раньше, чем он найдёт себе команду, то, наверное, мы сделаем это. Никто никого не обязывает, но интерес был проявлен. Теперь должен он сказать, если его не устраивает, он говорит об этом, что это не устраивает — мы смотрим дальше, — сказал Рахимов в видео, опубликованном пресс-службой клуба.