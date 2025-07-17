ЦСКА предложил за Пиняева € 7 млн. «Локомотив» не продаст игрока

ЦСКА сделал предложение «Локомотиву» по переходу полузащитника «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева. За игрока предложили € 7 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Однако шансов на осуществление сделки почти нет. «Локомотив» оценивает игрока сильно дороже и в принципе не намерен продавать футболиста.

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщал, что ЦСКА предложил за Пиняева € 8 млн. В минувшем сезоне 20-летний Сергей провёл 38 матчей во всех турнирах за клуб, отметившись 11 голами и восемью результативными передачами.

«Локомотив» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА стал третьим.