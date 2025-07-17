Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА предложил за Пиняева € 7 млн. «Локомотив» не продаст игрока

ЦСКА предложил за Пиняева € 7 млн. «Локомотив» не продаст игрока
Комментарии

ЦСКА сделал предложение «Локомотиву» по переходу полузащитника «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева. За игрока предложили € 7 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Однако шансов на осуществление сделки почти нет. «Локомотив» оценивает игрока сильно дороже и в принципе не намерен продавать футболиста.

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщал, что ЦСКА предложил за Пиняева € 8 млн. В минувшем сезоне 20-летний Сергей провёл 38 матчей во всех турнирах за клуб, отметившись 11 голами и восемью результативными передачами.

«Локомотив» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА стал третьим.

Материалы по теме
Набабкин объяснил, что нужно сделать ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android