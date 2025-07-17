Владимир Быстров вспомнил, что в «Зенит» привнёс Лучано Спалетти

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о работе с итальянским тренером Лучано Спаллетти.

«Спалетти многое привнёс в «Зенит». Научил нас дисциплине и хитрить на поле. Даже те вещи, которые мы должны были знать в базовой школе, но, к сожалению, нас этому никто не учил. Он был сам хитрым, конечно. До поры до времени он умел держать эту грань, когда все были довольны», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит» в период с 2009 по 2014 год. С командой он стал двукратным чемпионом России (2010, 2011/2012), обладателем Кубка (2009/2010) и Суперкубка страны (2011).