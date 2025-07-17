Быстров: Видич — единственный, кого было не обыграть, с остальными я справлялся легко

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о экс-защитнике красно-белых Неманье Видиче.

«Видича невозможно было пройти даже на тренировках. Это единственный защитник, которого один в один было не обыграть. Со всеми остальными я справлялся легко. Плюс он так же, как и я — три-четыре дня до матча мог отдыхать, готовиться спокойно в номере, потом выходил и выступал хорошо. Меня такой подход тоже устраивал. Налегке всегда лучше игралось», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

В 2006 году Неманья Видич перешёл из «Спартака» в английский «Манчестер Юнайтед».