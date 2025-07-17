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«А за какой момент меня не хейтили?» Быстров — о реакции фанатов «Зенита» на гол Малафееву

«А за какой момент меня не хейтили?» Быстров — о реакции фанатов «Зенита» на гол Малафееву
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Бывший российский полузащитник Владимир Быстров вспомнил, как он забил гол в ворота санкт-петербургского «Зенита». Быстров — воспитанник сине-бело-голубых. В матче с «Зенитом» он отличился, будучи футболистом «Спартака». Профессиональную карьеру футболиста Владимир завершил в 2018 году.

«Малафеев — единственный вратарь, которому я забил пенальти. Это было на «Петровском». Титов мне отдал мяч. Я закрыл глаза и ударил. Смотрю — гол. Слава богу, что там был Слава. Хейт со стороны болельщиков «Зенита» за тот гол? А за какой момент они меня не хейтили?» — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!»

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