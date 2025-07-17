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Евгений Алдонин: ЦСКА выгодно продать Файзуллаева этим летом

Евгений Алдонин: ЦСКА выгодно продать Файзуллаева этим летом
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что армейцам выгоднее будет продать хавбека Аббосбека Файзуллаева в это трансферное окно. Ранее появилась информация, что в Файзуллаеве заинтересован турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

«ЦСКА выгодно продать Файзуллаева этим летом. Позапрошлый сезон у Аббоса получился очень насыщенным, но в прошлом году он сошёл с ведущих ролей в ЦСКА и демонстрировал не такой яркий футбол. Файзуллаев — обученный и толковый футболист, которому необходимо получать игровую практику. Если Аббосу предлагают хорошие условия, а ЦСКА — хорошие деньги, стоит соглашаться на такой трансфер.

Файзуллаев явно не удовлетворён своим местом в составе, потому что получает мало игровой практики. Николич поменял схему, что не подходило Аббосу, и он играл ниже своих возможностей, но при этом раскрылся Кисляк. Файзуллаев как не самый физически крепкий футболист должен постоянно быть в игровом тонусе. Если он его потеряет, ему будет тяжело вести единоборства и силовую борьбу», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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