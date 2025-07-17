Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов ответил на вопрос о готовности Мальдонадо к матчу «Рубина» с «Ахматом»

Рахимов ответил на вопрос о готовности Мальдонадо к матчу «Рубина» с «Ахматом»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о готовности новичка клуба Дениля Мальдонадо к матчу 1-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 20 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим. Очень тяжёлый сезон, почти 50 матчей провёл в сезоне. Он только вернулся с Gold Cup и дошёл до полуфинала, ему нужна не только адаптация, но и определённый отдых. Поэтому посмотрим.

Состояние в принципе неплохое, но мы видели, что первую неделю он просто уставал через 15 минут. Потому что разница во времени — девять часов. Очень сложно в этих ситуациях адаптироваться. Но я думаю, что он придёт достаточно быстро в норму», — сказал Рахимов в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Материалы по теме
Тренер «Рубина»: будем надеяться, что нам удастся в летнее окно взять несколько игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android