Рахимов ответил на вопрос о готовности Мальдонадо к матчу «Рубина» с «Ахматом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о готовности новичка клуба Дениля Мальдонадо к матчу 1-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 20 июля.

«Посмотрим. Очень тяжёлый сезон, почти 50 матчей провёл в сезоне. Он только вернулся с Gold Cup и дошёл до полуфинала, ему нужна не только адаптация, но и определённый отдых. Поэтому посмотрим.

Состояние в принципе неплохое, но мы видели, что первую неделю он просто уставал через 15 минут. Потому что разница во времени — девять часов. Очень сложно в этих ситуациях адаптироваться. Но я думаю, что он придёт достаточно быстро в норму», — сказал Рахимов в видео, опубликованном пресс-службой клуба.