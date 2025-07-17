Рахимов ответил на вопрос о готовности Мальдонадо к матчу «Рубина» с «Ахматом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о готовности новичка клуба Дениля Мальдонадо к матчу 1-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 20 июля.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Посмотрим. Очень тяжёлый сезон, почти 50 матчей провёл в сезоне. Он только вернулся с Gold Cup и дошёл до полуфинала, ему нужна не только адаптация, но и определённый отдых. Поэтому посмотрим.
Состояние в принципе неплохое, но мы видели, что первую неделю он просто уставал через 15 минут. Потому что разница во времени — девять часов. Очень сложно в этих ситуациях адаптироваться. Но я думаю, что он придёт достаточно быстро в норму», — сказал Рахимов в видео, опубликованном пресс-службой клуба.
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