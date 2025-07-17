Владимир Быстров назвал футболиста, против которого ему было наименее приятно играть

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров назвал футболиста, против которого ему было наименее комфортно играть. Напомним, россиянин выступал также за «Тосно», «Краснодар» и «Анжи». Профессиональную карьеру футболиста Быстров завершил в 2018 году.

«Юрий Жирков — мой самый неприятный оппонент на поле. Против него всегда очень сложно было играть. Я на правом фланге атакующем играл, он — на левом. Матчи с ним с ЦСКА вообще не доставляли никакого удовольствия. Слишком много приходилось бегать за ним», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!»