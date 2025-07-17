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Булыкин: Пиняеву нет смысла переходить в ЦСКА, он хочет уехать в Европу

Булыкин: Пиняеву нет смысла переходить в ЦСКА, он хочет уехать в Европу
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего железнодорожников Сергея Пиняева в московский ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА предложил за игрока € 7 млн.

«Локомотиву» следует отпускать Пиняева только дороже, чем за € 7 млн. Но Сергей хочет хорошо сыграть сезон и уехать в Европу. Ему нет большого смысла переходить в ЦСКА, если только армейцы не заплатят хорошо «Локомотиву» и не предложат футболисту достойную зарплату. Но это будет сделать очень тяжело. Пиняеву проще хорошо сыграть в стане железнодорожников, а потом уехать в Европу, как он и хотел», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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