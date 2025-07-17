Тренер «Рубина» Рахимов: «Ахмат» будет стараться выступить совершенно по-другому

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 1-го тура нового сезона чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт в воскресенье, 20 июля. Начало игры — в 20:30 мск.

«Да, надо понимать, что они приобрели семь футболистов и достаточно качественных футболистов. Тем более играем там. Они прекрасно понимают, что произошло в прошлом году. Они будут стараться выступить совершенно по-другому в этом сезоне, и это понятно. Поэтому мы всегда знаем, что там ждёт нас тяжёлый матч, но простых матчей вообще не будет», — сказал Рахимов в видео, опубликованном пресс-службой клуба.