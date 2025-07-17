Дмитрий Комбаров покинул пост главного тренера «Спартака-2»

Российский тренер Дмитрий Комбаров завершил работу на посту главного тренера московского «Спартака-2». Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

«Вместе с Комбаровым «Спартак-2» покидают его помощники: тренеры Геннадий Зубов, Виталий Виценец и Анатолий Скирчук, тренер вратарей Борис Ткачёв, тренер по физической подготовке Василий Жернаков, а также аналитик Сергей Шариков.

Комбаров возглавил «Спартак-2» в начале 2024 года, после того как клуб принял решение возобновить деятельность второй команды в целях лучшей работы клубной вертикали. Под руководством Комбарова «Спартак-2» занял в прошлом году второе место в дивизионе «Б» Второй лиги, а сейчас находится на третьей строчке после 14 туров.

ФК «Спартак-Москва» благодарит чемпиона и обладателя Суперкубка России за работу с молодым поколением красно-белых и желает успехов в тренерской карьере!» — написано в заявлении клуба.