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Захарян исключён из заявки «Реала Сосьедад» на турне по Японии — Mundo Deportivo

Захарян исключён из заявки «Реала Сосьедад» на турне по Японии — Mundo Deportivo
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не отправится с испанской командой в турне по Японии, хавбек продолжает восстанавливаться от вирусного заболевания. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Россиянин принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 16 августа на выезде встретится с «Валенсией».

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