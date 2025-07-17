Рахимов: многие моменты произошли не по спортивному принципу — и это не очень хорошо

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об исключении московского «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги и возвращении в неё «Оренбурга».

«Я уже сказал, что слишком много таких событий произошло в нашем футболе, которых можно было избежать, чтобы их не было. Но, наверное, не нужно было начинать делать первую ошибку, которая прошла уже в сезоне. А дальше это всё начало крутиться, и очень многие моменты произошли не по спортивному принципу — и это не очень хорошо для нашего футбола.

Поэтому я не совсем все эти вещи понял, но изменить уже ничего нельзя, уже приняты такие решения — «Оренбург», значит, «Оренбург». Хотя у нас уже было запланировано, мы готовились к тому, что играем на Кубок в «Ахмате» и должны тут же лететь в Москву, где играем в чемпионате с «Торпедо». К сожалению, мы теперь всё это меняем, и нам нужно будет возвращаться из «Ахмата» после кубкового матча. Игра поздняя, это в девять вечера почти, и готовиться к вылету уже в Оренбург», — сказал Рахимов в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги.