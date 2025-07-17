В сборной России отреагировали на гол Алексея Миранчука в ворота «Чикаго Файр»

Пресс-служба сборной России отреагировала на забитый полузащитником «Атланты» Алексеем Миранчуком гол в матче МЛС с «Чикаго Файр». Для российского хавбека этот забитый мяч стал третьим в текущем сезоне.

«Миранчук забил «Чикаго». «Атланта» сыграла вничью. Для нашего полузащитника этот гол стал третьим в сезоне. Лёша, только вперёд!» — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Отметим, что в активе Миранчука также три результативные передачи в 22 матчах североамериканской лиги. «Атланта» после 22 игр находится на 13-м месте Восточной конференции. В активе красно-чёрных 20 очков и 12-очковое отставание от зоны плей-ин (девятая строчка).