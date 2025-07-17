Дмитрий Булыкин: «Балтика» вряд ли покажет что-то серьёзное против сильного «Динамо»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ между калининградской «Балтикой» и московским «Динамо», который состоится в пятницу, 18 июля. Булыкин — бывший игрок «Динамо».

«Первые матчи чемпионата всегда напряжённые. «Балтика» в игре с «Динамо» захочет себя хорошо проявить, но уровень динамовцев — выше. Думаю, москвичи выиграют со счётом 2:0 — «Балтика» вряд ли покажет что-то серьёзное против сильного «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.