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Дмитрий Булыкин: «Балтика» вряд ли покажет что-то серьёзное против сильного «Динамо»

Дмитрий Булыкин: «Балтика» вряд ли покажет что-то серьёзное против сильного «Динамо»
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ между калининградской «Балтикой» и московским «Динамо», который состоится в пятницу, 18 июля. Булыкин — бывший игрок «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первые матчи чемпионата всегда напряжённые. «Балтика» в игре с «Динамо» захочет себя хорошо проявить, но уровень динамовцев — выше. Думаю, москвичи выиграют со счётом 2:0 — «Балтика» вряд ли покажет что-то серьёзное против сильного «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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