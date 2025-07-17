Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН»: планирую следить за выступлениями Юрана, Гоцука и Тихого в Турции

Гендиректор «Пари НН»: планирую следить за выступлениями Юрана, Гоцука и Тихого в Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что будет следить за Сергеем Юраном, Кириллом Гоцуком и Дмитрием Тихим в клубе «Серик Беледиеспор». Ранее Юран работал главным тренером нижегородцев, а футболисты Гоцук и Тихий выступали за «Пари НН».

— В турецком «Серик Беледиеспор» трое бывших нижегородцев: Юран, Гоцук и Тихий. Планируете ли следить за выступлениями команды?
— Конечно. Мы продолжаем общаться. С каждым из них хорошие отношения. С Кириллом Гоцуком общались только сегодня, он передаёт всяческие слова поддержки ребятам. Невозможно взять и в одночасье всё разорвать, сказав, что мы больше не общаемся, хотя сидели и ели в одной столовой. Это нормальные человеческие отношения, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«У нас должно быть самоуважение». Почему Юран уехал из России в Турцию
Эксклюзив
«У нас должно быть самоуважение». Почему Юран уехал из России в Турцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android