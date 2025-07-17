Гендиректор «Пари НН»: планирую следить за выступлениями Юрана, Гоцука и Тихого в Турции

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что будет следить за Сергеем Юраном, Кириллом Гоцуком и Дмитрием Тихим в клубе «Серик Беледиеспор». Ранее Юран работал главным тренером нижегородцев, а футболисты Гоцук и Тихий выступали за «Пари НН».

— В турецком «Серик Беледиеспор» трое бывших нижегородцев: Юран, Гоцук и Тихий. Планируете ли следить за выступлениями команды?

— Конечно. Мы продолжаем общаться. С каждым из них хорошие отношения. С Кириллом Гоцуком общались только сегодня, он передаёт всяческие слова поддержки ребятам. Невозможно взять и в одночасье всё разорвать, сказав, что мы больше не общаемся, хотя сидели и ели в одной столовой. Это нормальные человеческие отношения, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.