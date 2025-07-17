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«Братское сердце». Владимир Быстров — об экс-защитнике «Зенита» Ивице Крижанаце

«Братское сердце». Владимир Быстров — об экс-защитнике «Зенита» Ивице Крижанаце
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров высказался об экс-защитнике сине-бело-голубых Ивице Крижанаце.

«Ивица Крижанац — это братское сердце. Даже когда играли друг против друга, были готовы убить, потом после финального свистка смотрю ему в глаза, и какая-то любовь приходит. Хорошие посиделки у нас были после матча в ресторане, танцевали под его песни, просто бомба. Он отвечал за плейлист», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Ивица Крижанац выступал за «Зенит» в период с 2005 по 2010 год. Владимир Быстров вернулся в «Зенит» из «Спартака» в 2009 году.

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