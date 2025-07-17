Заза Джанашия: «Локомотиву» нельзя отпускать Пиняева в ЦСКА

Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на информацию, что ЦСКА интересен полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев.

«Локомотиву» нельзя отпускать Пиняева в ЦСКА. Если только ему не найдут достойную замену. Пиняев — сила, которая поможет «Локомотиву». Если ЦСКА собирается становиться чемпионом, Сергею можно рассмотреть этот переход. Но если армейцы планируют бороться за место в тройке, у «Локомотива» такие же цели. Мы не знаем, какие цели на сезон у ЦСКА. Раз армейцы готовы подписать Пиняева, хотят стать чемпионом. В таком случае трансфер логичен», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.