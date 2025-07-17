В «Локомотиве» заявили, что были и остаются топ-клубом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб как был, так и остаётся одним из самых больших в России. По словам функционера, клубом-донором железнодорожники не будут точно.

— «Локомотив» сегодня является топ-клубом?

— Конечно. Клуб как был, так и остаётся большой командой в российском футболе. И роль клуба-донора исполнять не будет. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой.

— Какие?

— Считаю, что мы можем бороться за тройку РПЛ и выход в финал Кубка России, — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Локомотив» стал шестым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.