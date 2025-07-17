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«Локомотив» отозвал белорусского нападающего из аренды

«Локомотив» отозвал белорусского нападающего из аренды
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Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о возвращении из аренды в дзержинском «Арсенале» нападающего Руслана Мялковского.

«Футбольный клуб «Локомотив» принял решение о досрочном прекращении аренды нападающего Руслана Мялковского, который выступал за дзержинский «Арсенал» (15 матчей в текущем сезоне, четыре гола, две передачи).

С сегодняшнего дня 19-летний белорусский футболист заявлен за главную команду железнодорожников на предстоящий сезон под номером 99. Напомним, что контракт с Мялковским действует до 30 июня 2028 года.

Добро пожаловать в команду, Руслан!» — написано в сообщении клуба.

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