«Локомотив» отозвал белорусского нападающего из аренды

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о возвращении из аренды в дзержинском «Арсенале» нападающего Руслана Мялковского.

«Футбольный клуб «Локомотив» принял решение о досрочном прекращении аренды нападающего Руслана Мялковского, который выступал за дзержинский «Арсенал» (15 матчей в текущем сезоне, четыре гола, две передачи).

С сегодняшнего дня 19-летний белорусский футболист заявлен за главную команду железнодорожников на предстоящий сезон под номером 99. Напомним, что контракт с Мялковским действует до 30 июня 2028 года.

Добро пожаловать в команду, Руслан!» — написано в сообщении клуба.