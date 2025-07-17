Бубнов назвал возможную «тёмную лошадку» предстоящего сезона РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможной «тёмной лошадке» нового сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Чемпионат России стартует в пятницу, 18 июля, матчем «Динамо» Москва — «Балтика».

«Рубин». Причём «Рубин» может побороться даже за тройку.

Думаю, что «Рубин» может удивить? Конечно. Сейчас любому скажи, что «Рубин» в тройку попадёт — ну, никто [не согласится]. Они даже в топ-6 не входят», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Рубин» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова набрала 45 очков за 30 матчей.