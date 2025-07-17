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Быстров — об Игоре Денисове: кто должен становиться тренером, если не такие люди?

Быстров — об Игоре Денисове: кто должен становиться тренером, если не такие люди?
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров высказался об Игоре Денисове, с которым он вместе играл за сине-бело-голубых. Денисов — детский тренер. Быстров профессиональную карьеру футболиста завершил в 2018 году.

«Станет ли он большим тренером? А кто тогда должен становиться тренером, если не такие люди? Не каждый с ним сможет работать, не всем нравится правда, открытость и прямолинейность. У нас в российском футболе ближе те, кто подхалимы. Таких — большинство. Очень мало тех, кто может свою точку зрения отстаивать и говорить как есть», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!»

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