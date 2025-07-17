Джанашия: «Локомотив» способен бороться за медали в РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия оценил перспективы железнодорожников в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» способен бороться за медали в предстоящем сезоне РПЛ — команда умеет это делать, поскольку имеет определённый опыт. Если у клуба есть имя, он должен всегда стремиться к призовым местам. Железнодорожникам будет сложно попасть в тройку, однако в команде есть хорошие пацаны, которые поборются. В «Локомотиве» есть проблемы, которые можно решить», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне чемпионата России «Локомотив» стал шестым.