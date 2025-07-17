Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия: «Локомотив» способен бороться за медали в РПЛ

Джанашия: «Локомотив» способен бороться за медали в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия оценил перспективы железнодорожников в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» способен бороться за медали в предстоящем сезоне РПЛ — команда умеет это делать, поскольку имеет определённый опыт. Если у клуба есть имя, он должен всегда стремиться к призовым местам. Железнодорожникам будет сложно попасть в тройку, однако в команде есть хорошие пацаны, которые поборются. В «Локомотиве» есть проблемы, которые можно решить», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне чемпионата России «Локомотив» стал шестым.

Материалы по теме
В «Локомотиве» заявили, что были и остаются топ-клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android