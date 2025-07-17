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Генич предположил, какая команда может преподнести сюрприз в новом сезоне РПЛ

Генич предположил, какая команда может преподнести сюрприз в новом сезоне РПЛ
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Российский комментатор Константин Генич назвал команду, которая может преподнести сюрприз в новом сезоне чемпионата России.

«Вот в плане сюрприза, мне кажется, не должно быть проблем у «Ахмата». Вот «Ахмат», учитывая, как они укрепились. Я, правда, не знаю, как Сторожук, в отличие от «Краснодара» и Тулы, будет в «Ахмате» работать, потому что они очень так от оборонки играли, но у них хорошие исполнители впереди. Ещё непонятно, останется Лечи [Садулаев] или не останется, но есть Самородов, они вернули Конате, они взяли Мансилью… Ну у них очень приличный подбор игроков», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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