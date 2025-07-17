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«Арсенал» объявил о трансфере, который, вероятно, стал самым дорогим в женском футболе

«Арсенал» объявил о трансфере, который, вероятно, стал самым дорогим в женском футболе
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Английский «Арсенал» на официальном сайте сообщил о переходе нападающей Оливии Смит. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить ₤ 1 млн (€ 1,16 млн), что является самой крупной суммой, которая когда-либо была выплачена за переход футболистки.

«Мы рады сообщить о подписании долгосрочного контракта с игроком сборной Канады Оливией Смит. 20-летняя нападающая переходит к нам из «Ливерпуля» за нераскрытую сумму», — написано в сообщении клуба.

«Для меня большая честь подписать контракт с «Арсеналом». Я мечтаю бороться за самые высокие титулы здесь, в Англии и в Европе, и рада приступить к работе и внести свой вклад в достижение этой цели вместе с «Арсеналом». Атмосфера, которую болельщики создают на стадионе «Эмирейтс», невероятна, и я не могу дождаться, когда всё это останется позади», — сказала Смит.

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Новости. Футбол
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