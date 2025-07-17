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Максим Деменко: «Краснодару» будет очень сложно удержать чемпионство

Максим Деменко: «Краснодару» будет очень сложно удержать чемпионство
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко предположил, что «быкам» будет трудно повторить успех прошлого сезона и снова выиграть РПЛ.

«Жду, что «Краснодар» в предстоящем сезоне РПЛ будет бороться за чемпионство. Но команде будет очень сложно удержать его. «Зенит» делал это долго и держал планку максимально высоко. Теперь у соперников будет совсем иной настрой и подход к «Краснодару».

Думаю, что поражение в Суперкубке России в первое время повлияло на футболистов «Краснодара» психологически, но спустя какой-то период всё это забывается. При этом для «быков» это была возможность взять свой первый Суперкубок, потому это вдвойне обидно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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