«Праздник 100-летия «Зенита» только начинается». Семшов — о борьбе за титул в РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо» и московского «Динамо» Игорь Семшов оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ в сезоне-2025/2026. По мнению Семшова, «Зенит» не позволит «быкам» вновь выиграть титул.

— «Краснодар» — в пуле тех, кто будет бороться за «золото»?

— Посмотрим, насколько «Краснодар» боеспособен в этом сезоне. Я думаю, что «быки» будут бороться, а выиграют или нет — должно совпасть много факторов. Тем более что два года подряд «Зенит» не может себе позволить проиграть. Чисто морально, психологически. К тому же праздник 100-летия клуба только начинается, — приводит слова Семшова «Комсомольская правда».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.