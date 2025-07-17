Владимир Быстров рассказал, какое прозвище было у Александра Анюкова в «Зените»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался об экс-защитнике сине-бело-голубых Александре Анюкове.

«Анюков — лучший правый защитник, он вне конкуренции. И в «Зените», и в сборной он отличался тем, что я его видел только на ужине и на тренировках. Всё остальное время он просто спал. В гулянках не участвовал, не выходил вообще из номера. У него ещё кличка была — «клещ», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Александр Анюков завершил игровую карьеру в 2020 году. В настоящее время 42-летний экс-футболист входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените».