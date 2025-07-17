Константин Генич: у «Зенита» вообще нет слабых мест

Российский комментатор Константин Генич высказался о санкт-петербургском «Зените» в преддверии нового сезона чемпионата России.

«Сейчас смотришь, они супер играют, ну, супер. Понятно, со ссылкой на соперников, но они «Црвену» обыграли, они неплохо смотрелись с «Войводиной», да, проиграли «Балтике», там, с определёнными, может быть, издержками.

Но по составу, если они сыграют в потенциал своих игроков, если Сергей Богданович [Семак] выберет правильное сочетание футболистов, то, блин, я вообще не знаю, как их сдержать. У них вообще нет слабых мест. Ну, даже правый защитник, казалось, после травмы Волкова-Караваева, проблемная зона, там сейчас Мантуан — лучший игрок», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».